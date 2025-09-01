Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) -Vicenzaoro September, die von der Italian Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse, bringt vom 5. bis 9. September wieder die Schmuck- und Goldschmiedeindustrie zusammen. Mit 1.200 Ausstellern aus 30 Ländern ist die Herbstausgabe wieder einmal ausverkauft und bestätigt damit ihre Rolle als globale Business-Plattform.Vicenzaoro wird die gesamte Lieferkette präsentieren", sagt Matteo Farsura, Global Exhibition Manager, Jewellery & Fashion Division, IEG. "Mit ihrer über 70-jährigen Geschichte festigt die Veranstaltung ihre internationale Position als richtungsweisende Messe für die Branche weltweit."Die BtoB-Messe antizipiert Markt- und Designtrends mit der Weltpremiere von The Jewellery Trendbook 2027+ des unabhängigen Trendvision Jewellery + Forecasting Observatory von IEG/Vicenzaoro.Ebenfalls geplant ist die zweite jährliche Ausgabe der VO Vintage (5.-8. September), die sich an Sammler und Liebhaber von hochwertigem Vintage-Schmuck und Uhren richtet.DIE UMFASSENDSTE GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR DIE SCHMUCKINDUSTRIEVicenzaoro bietet einen umfassenden Überblick über die Lieferkette: von hochwertigen Schmuckmarken bis hin zu Herstellern, Komponenten und Halbfertigprodukten; von klassischen Kreationen bis hin zu zeitgenössischem Gold- und Silberschmuck, ein Segment, das von Market Research Future auf 38 % des Weltmarktes im Jahr 2023 geschätzt wird und laut Financial Times bis zu 70 % des Markenumsatzes generieren könnte. Dann Diamanten, Edelsteine und Edelsteine, kombiniert mit gemmologischen Labors und Meisterschleifern; zeitgenössische Uhrmacherei, die im Jahr 2022 eingeführt wird; Verpackung, visuelles Merchandising und Delivery at Palakiss für verkaufsfertige Produkte.ERWEITERUNG DES MESSEGELÄNDESDer Bau des neuen, 22.000 m² großen, zweistöckigen Pavillons, entworfen von GMP Studio, Hamburg, geht weiter. Der 60 Millionen Euro teure Umbau durch IEG wird im September 2026 die neue Ausstellungsfläche eröffnen. Der Betrieb bleibt dank dreier integrierter temporärer Hallen und eines optimierten internen Verkehrsplans voll erhalten.STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTENVicenzaoro bestätigt die Zusammenarbeit mit MAECI und Italian Trade Agency für Einkäufer aus wichtigen Märkten, internationalen Verbänden wie CIBJO, GJEPC India, HKJJA, Francéclat und führenden nationalen Handelsorganisationen. In Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen verwandelt die Off-Site-Veranstaltung VIOFF - Golden Bloom (5.-7. September) das historische Zentrum von Vicenza in eine stadtweite Bühne für Installationen, Kunst und Kultur.THE VICENZA SYMPOSIUMVor Vicenzaoro findet die erste Ausgabe des The Vicenza Symposium (2.-4. September, Basilica Palladiana) statt, eine internationale wissenschaftliche Veranstaltung, die sich auf technologische Innovationen in der Schmuck- und Modebranche konzentriert und die Rolle von IEG als strategischer Akteur in der Luxuslieferkette unterstreicht.Weitere Informationen auf vicenzaoro.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/5399665/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vicenzaoro-september-2025-die-globale-schmucklieferkette-in-vicenza-mit-ieg-302541862.htmlPressekontakt:Leiter der Abteilung Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation: Elisabetta Vitali; Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,Pier Francesco Bellini; Koordinator der internationalen Pressestelle: Silvia Giorgi; Koordinatorin der Pressestelle: Luca Paganin; Spezialist für die Pressestelle: Mirko Malgieri. media@iegexpo.it,Koordinator des Pressebüros für den Bereich Jewellery & Fashion Division: Michela MonetaOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064094/100934381