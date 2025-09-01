Vor dem verlängerten Wochenende setzte am Freitag an den US-Börsen Gewinnmitnahmen ein. Am heutigen Montag bleibt die Wall Street wegen des Feiertags Labor Day geschlossen. Alle drei großen US-Indizes gaben am Freitag nach: Während der Dow Jones den Handel noch mit einem moderaten Minus von 0,20 % bei 45.544 Punkte beendete, gaben S&P 500 (-0,64 % auf 6.460 Punkte) und der Technologieindex Nasdaq 100 (-1,22 % auf 23.415 Punkte) deutlicher nach. An den deutschen Börsen schob sich der Dax heute Morgen im frühen Handel knapp über die Marke von 24.000 Punkten. Der deutsche Leitindex hatte den Handel mit einem Plus von 0,46 % bei 24.012 Punkten eröffnet.







