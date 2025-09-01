Köln (ots) -Moskau, Washington, wieder Moskau - und jetzt Warschau. Ina Ruck wird ab dem 1. September die neue Korrespondentin und crossmediale Studioleiterin in der polnischen Hauptstadt - das Studio liegt in der Verantwortung des WDR.Die erfahrene Journalistin erwartet spannende Aufgaben am neuen Standort: "Nach so vielen Jahren als Korrespondentin in Russland und den USA freue ich mich auf Polen. Es ist eines der spannendsten Länder der EU, unser großer Nachbar im Osten. Gerade jetzt in Krisenzeiten kommt Polen eine immer wichtigere Rolle zu", sagt Ina Ruck. "Das Land hat eine direkte Grenze zur russischen Enklave Kaliningrad und zu Belarus - und damit eine lange NATO-Außengrenze. Und: Wie in vielen Ländern ist auch die polnische Gesellschaft gespalten - zwischen EU-skeptischen Rechtspopulisten und reformorientierten, progressiveren Kräften."Innen- und außenpolitisch ist viel Einordnung gefragt. Deshalb sind die Leiterinnen der zuständigen WDR-Programmgruppe ZEA (Zeitgeschehen, Europa, Ausland), Juliane Fliegenschmidt und Antje Diekhans, besonders froh, dass Ina Ruck die neue Rolle in Warschau übernimmt. "Sie ist den Menschen vertraut als eine Journalistin mit großer Expertise und dem Talent, auch schwierige Zusammenhänge so darzustellen, dass sie nachvollziehbar werden. Sie schafft es wie kaum jemand anderes, Entwicklungen in einen größeren Rahmen zu setzen und sie einzuordnen. Das wird auch am neuen Standort in Warschau etwas sein, wovon das Publikum und die ARD sehr profitieren werden."Als vorläufig einzige ARD-Journalistin mit einer Akkreditierung für Russland wird Ina Ruck auch weiterhin regelmäßig im ARD-Studio Moskau im Einsatz sein. Die WDR-Chefredakteurin für Politik und Zeitgeschehen, Ellen Ehni, betont: "Die Lage rund um das ARD-Studio Moskau bleibt komplex und herausfordernd. Umso wichtiger ist es, dass Ina Ruck unserem Publikum weiterhin im Programm Zusammenhänge erläutern und einordnen wird. Ihre langjährige Erfahrung und tiefgehende Kenntnis der Region garantieren eine fundierte und ausgewogene Berichterstattung."Ina Ruck wurde 1962 in Unna geboren und studierte Slawistik, Politologie und Publizistik in Münster, Oxford, Wien und Moskau. Bereits während ihres Volontariats beim NDR arbeitete sie im ARD-Studio Moskau mit, bevor sie 1992 beim Westdeutschen Rundfunk Köln Redakteurin wurde. Seit den 1990er-Jahren berichtet sie für den WDR und die ARD aus Russland, den USA und anderen Ländern. Sie leitete mehrfach das ARD-Studio Moskau und war auch Studioleiterin in Washington. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und dem Grimme-Preis.Fotos unter: www.ard-foto.deWDR Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6107889