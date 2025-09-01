DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INTECONSAIRL 19/27 XS2020581752 02.09.2025 HZE/EOT
INT.C.AIR.G. 21/29 XS2322423539 02.09.2025 HZE/EOT
