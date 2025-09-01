Das James-Webb-Teleskop liefert Daten, die Astronom:innen aufhorchen lassen. Hunderte Objekte im frühen Universum passen nicht ins Bild und werfen grundlegende Fragen auf. Ein Team um den Astronomen Haojing Yan und den Doktoranden Bangzheng Sun von der University of Missouri in Columbia im US-Bundesstaat Missouri hat rund 300 ungewöhnlich helle Objekte in den Tiefen des Alls identifiziert. Die mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) aufgenommenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n