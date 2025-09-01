Der globale Innovationstreiber im Bereich mobiler Beleuchtung, Olight, baut seine Präsenz in Europa aus und wählt Deutschland als strategisches Zentrum. Die Flaggschiff-Produktreihe ArkPro feiert ihr Debüt auf der IFA Berlin 2025 ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.

Olight ist in über 100 Ländern aktiv und unterhält lokale Teams in 13 Schlüsselmärkten, darunter die USA, Deutschland und Japan. Das Geschäftsmodell "Global Store, Local Service" passt Logistik, Kundenservice, Webauftritte und Bezahlsysteme gezielt an die Bedürfnisse der jeweiligen Märkte an. In Deutschland bedeutet dies unter anderem ein zentrales Warenlager, lokalsprachige Plattformen sowie gängige Zahlungsoptionen wie Klarna oder Überweisung. Diese marktnahen Erkenntnisse fließen direkt in die Produktentwicklung ein und sorgen dafür, dass Forschung und Entwicklung den tatsächlichen Nutzererwartungen entsprechen.

Der Markteintritt in Europa basiert auf einer klaren Produktphilosophie: maßgeschneiderte Lösungen für den täglichen Einsatz. Ob Outdoor-Enthusiasten oder professionelle Anwender die Produkte von Olight sind darauf ausgelegt, Aufgaben sicherer und effizienter zu gestalten. Die Entwicklungsarbeit des Unternehmens orientiert sich konsequent an fünf Grundprinzipien: Innovation, nutzerzentriertes Design, Anpassungsfähigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Deutschlands strategische Bedeutung ergibt sich nicht nur aus seiner wirtschaftlichen Stärke, sondern auch aus seiner ausgeprägten Outdoor-Kultur, in der Zuverlässigkeit einen hohen Stellenwert hat.

Die IFA Berlin 2025 wird Olights bislang bedeutendste Produktpräsentation sein ein klares Signal dafür, dass Deutschland das Zentrum des europäischen Wachstums von Olight darstellt.

Darüber hinaus setzt Olight auf vertrauensbildende Maßnahmen durch community-orientiertes Marketing und gesellschaftliches Engagement. Das Unternehmen kooperiert mit Influencern und organisiert Offline-Events, um den direkten Austausch mit Endverbrauchern zu fördern. Zudem unterstützt Olight den Verein Brustkrebs Deutschland e.V. durch Spenden zur Sensibilisierung für das Thema Brustkrebs. Diese Initiativen stärken die lokale Verankerung und das gesellschaftliche Vertrauen in die Marke.

Die Produktreihe ArkPro wird auf der IFA Berlin 2025 in Halle 1.2, Stand 193 vorgestellt und markiert den Beginn eines neuen Kapitels in Olights Mission, tragbare Beleuchtungslösungen neu zu definieren.

Olights Auftritt auf der IFA knüpft an den erfolgreichen Messeauftritt bei der IWA OutdoorClassics an und unterstreicht das wachsende Engagement im deutschen Markt. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Nutzervertrauen etabliert sich Olight nicht nur als expandierende Marke in Europa, sondern als verlässlicher Partner im Bereich mobiler Beleuchtung.

Über Olight

Gegründet im Jahr 2007 ist Olight ein globaler Innovationsführer im Bereich tragbarer Beleuchtung. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Taschenlampen, Stirnlampen und taktische Werkzeuge für höchste Ansprüche. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Alltagstauglichkeit entwickelt Olight Beleuchtungslösungen für den Outdoor-Einsatz, professionelle Anwendungen und den täglichen Gebrauch.

