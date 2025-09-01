Der finnische Staat wird Mehrheitseigentümer beim einheimischen Zulieferer und Auftragsproduzent Valmet Automotive. Auch das 2024 ausgegliederte Batteriegeschäft von Valmet geht zu 70 Prozent in den Besitz der staatseigenen Finnish Minerals Group (FMG) über. Als Grund der Teilverstaatlichung wird die "geopolitische Lage" genannt. Finnland teilt sich eine 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland und fühlt sich durch den Angriffskrieg Putins gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net