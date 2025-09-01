General Motors schränkt in seinem reinen Elektroauto-Werk in Detroit-Hamtramck die Produktion des GMC Hummer EV und des Cadillac Escalade IQ ein, "um sich an die Marktdynamik anzupassen". Dazu streicht das Unternehmen für gut einen Monat zwei Schichten im Werk. Nach Informationen der "Detroit Free Press" ist die Drosselung der Produktion beider Modelle zwischen dem 2. September und dem 6. Oktober geplant. In dieser Zeitspanne soll die Arbeit am GMC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net