© Foto: Zhao Zishuo - XinHuaWährend Branchenprimus BYD auf dem chinesischen Markt für Fahrzeuge mit neuen Energien ins Stocken gerät, gewinnen kleinere Rivalen spürbar an Tempo. Besonders Xpeng meldete ein starkes Absatzwachstum. Seit Jahresbeginn lieferte das Unternehmen 271.615 Fahrzeuge aus - mehr als das Dreifache der Stückzahlen aus den ersten acht Monaten des Jahres 2024. Ein Treiber ist das Modell MONA M03, das seit August 2024 verkauft wird. Mit einem Einstiegspreis von 119.800 Yuan, umgerechnet rund 16.800 US-Dollar, zielt es laut Bloomberg auf den Massenmarkt und konkurriert direkt mit den Basismodellen von BYD und Geely. Dank intelligenter Fahrassistenzsysteme hat sich der Wagen rasch zum Bestseller …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE