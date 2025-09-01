HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Warburg Research hat Adidas auf "Buy" belassen. Die Aktie steht laut einer monatlichen Publikation des Analysehauses zudem auf der "Conviction List" für den September. Der rekordhohe Bewertungsabschlag gegenüber Konkurrent Nike erscheine ungerechtfertigt, schrieb Jörg Philipp Frey am Montag. Denn während der deutsche Sportwarenhersteller im ersten Halbjahr ein prozentual zweistelliges Wachstum erreicht habe, stehe beim US-Konkurrenten ein fast zehnprozentiger Rückgang zu Buche. Die Adidas-Kursschwäche erklärt sich der Experte mit der Enttäuschung der Anleger, dass Adidas nach den Quartalszahlen den Ausblick nicht angehoben hat. Er geht davon aus, dass Adidas seine Jahresziele schon in den ersten neun Monaten erreichen wird./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

DE000A1EWWW0