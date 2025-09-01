© Foto: Stefan Puchne - dpaDie Papiere des MDAX-Konzerns ziehen am Montag allen davon. Erstmals seit Juni notiert die TeamViewer-Aktie wieder über der Marke von 10 Euro. Für Euphorie sorgte eine doppelte Analysten.Hochstufung.Die Bank of America hat die Aktie von TeamViewer von Underperform auf Buy hochgestuft. Die Analysten zeigen sich deutlich optimistischer für die langfristigen Perspektiven des Göppinger Softwareunternehmens. Ausschlaggebend sind mehrere Wachstumstreiber: Die jüngst abgeschlossene Integration der Übernahme 1E eröffnet Potenzial für Cross-Selling in der bestehenden Kundenbasis. Zudem soll das neue Produkt DEX Essentials vor allem im SMB-Segment für steigende wiederkehrende Umsätze sorgen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
