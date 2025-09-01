Ab September entsteht bei Howden Deutschland der neue Geschäftsbereichs Aviation. Die Leitung übernimmt Carsten Nawrath - er wird Head of Aviation. Der neu geschaffene Bereich ist Teil einer Strategie, Versicherungslösungen für die dynamische Luftfahrtbranche anzubieten. Zum 01.09.2025 gründet Howden Deutschland den neuen Geschäftsbereichs Aviation. Damit will das Unternehmen sein Leistungsportfolio weiter strategisch ausbauen. Der neu geschaffene Bereich soll maßgeschneiderte Versicherungslösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
