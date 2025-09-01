Frankreich steuert auf eine Regierungskrise zu: Premier François Bayrou stellt am 8. September die Vertrauensfrage. Sein politisches Überleben gilt als unwahrscheinlich. Drohen nun Neuwahlen, Generalstreik und erneute Turbulenzen an den Finanzmärkten? "Für Anleger mit französischen Papieren können harte Zeiten anbrechen", erklärt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Frankreichs Premierminister Bayrou steht unter massivem Druck. Am 8. September will er im Parlament die Vertrauensfrage stellen - ein riskantes Manöver, das über seine politische Zukunft entscheidet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
