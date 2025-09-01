Mainz (ots) -
Samstag, 27.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 Die Entstehung der Erde
Death Valley
USA 2009
"Terra X: Ein perfekter Planet - Wetter" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 28.09.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik
Deutschland 2018
"Terra X: Faszination Wasser - Seen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 29.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Kosmische Zwillinge
USA 2019
"Leschs Kosmos: Die Erde, die unsere Welt rettet - Landwirtschaft neu denken" entfällt "Die Spur: Job-Scamming - Abgezockt bei Arbeitssuche" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 30.09.
Bitte Programmänderung beachten:
"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 01.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
Deutschland 2017
"Terra X: Ein Tag im Mittelalter" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
