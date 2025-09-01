Baden-Baden (ots) -Der Roman "In Erwartung eines Glücks" von Sylvie Schenk steht im September 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von Iréne, einer deutsch-französischen Schriftstellerin, die mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wird. Bald schon gibt es Entwarnung, aber sie muss vorsorglich einige Zeit in der Klinik bleiben und richtet sich dort ein. Ironisch-sarkastisch beschreibt sie ihren neuen Alltag zwischen Krankenzimmer und Untersuchungen. Sie erinnert sich an ihren Mann, lernt ihre Zimmergenossin Ada kennen und trifft einen rätselhaften Patienten, den sie den "Froschmann" nennt. In der Auseinandersetzung mit ihm denkt sie über ihr eigenes Schreiben, über Leben und Tod nach.Platz 2: "Haus zur Sonne"; Platz 3: "Die Passion nach G.H."Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste September belegt "Haus zur Sonne" von Thomas Melle, "Die Passion nach G.H." von Clarice Lispector folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. September 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fliteratur%2Fbestenliste%2Findex.html&data=05%7C02%7CDennis.Deissig%40swr.de%7Cf795e42784654aa58d6208dc83ab9d9b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638530020315289262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kX83u%2BPATKulIjQ%2BznDdAbEbn2gmCdC4NNTQaHHUmeY%3D&reserved=0)Leseempfehlung:Sylvie Schenk: "In Erwartung eines Glücks", Hanser Verlag, 176 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6107945