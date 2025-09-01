Ein kurzer Schluckauf im Zahlungsverkehr zeigt, wie sehr Paypal im Netz unseren Alltag dominiert - und warum wir endlich eigene Alternativen im Zahlungsverkehr brauchen. Paypal hatte in der vergangenen Woche zum Teil gravierende Ausfälle. Nutzer:innen meldeten, dass Zahlungen nicht funktionierten oder Abbuchungen falsch verbucht wurden. Deutsche Banken blockierten Paypal-Abbuchungen in Milliardenhöhe, weil offenbar deren Betrugserkennung anschlug. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
