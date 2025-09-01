Der in Köln ansässige Lkw-Vermieter Hylane holt Maximilian Draxler in die Geschäftsführung. Draxler leitete zuvor bereits den Finanzbereich des Unternehmens und stößt am 1. September zum bestehenden Führungsteam um Sara Schiffer und Bernd Zens als Geschäftsführer. Hylane ist ein Vermieter von alternativ betriebenen Nutzfahrzeugen und setzt mit Maximilian Draxler auf ein Eigengewächs als dritten Geschäfsführer. Der 33-Jährige kenne das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
