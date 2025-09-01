© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGENach einem schwachen Sommer könnte Bitcoin im September wieder an Dominanz gewinnen, da der Fed-Entscheid für neue Hochs bei Krypto sorgen könnte.Bitcoin durchbricht zum Wochenauftakt seinen Abwärtstrend. Die größte Kryptowährung der Welt notiert am Montagmittag bei 109.394 US-Dollar und steigt damit 0,91 Prozent. (Stand: 12:00 Uhr MESZ). Nach einem Wochenverlust von mehr als drei Prozent stellt sich die Frage, ob die Dominanz von Bitcoin im September ein Comeback feiern wird. Sommerflaute für Bitcoin Während Bitcoin seit Anfang Juli kaum zulegen konnte, hat sich Ether deutlich besser entwickelt. Bitcoin liegt im August rund 7 Prozent im Minus, während Ether ein Plus von 17 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE