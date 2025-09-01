hier

Nachdem Bernd Metzner Ende August ausgeschieden ist, übernimmt nun Wolf Lehmann den Posten. Lehmann war zuvor bei Triton tätig und begleitete dort den Börsengang von BEFESA. Der Wechsel führt zur Verschiebung des für Oktober geplanten Kapitalmarkttags, was Anlegern ein später als erwartetes Strategie-Update beschert. Die Aktie legte am Freitag zwar leicht zu, bleibt mit fast 40 % Minus seit Jahresbeginn jedoch einer der schwächsten MDAX-Werte und erreichte im August den tiefsten Stand seit 2014. Analysten wie BARCLAYS sehen die Managementänderung als überfälligen Schritt, nachdem GERRESHEIMER mehrfach Prognosen gesenkt und mittelfristige Ziele gekappt hatte. Belastend wirkten zuletzt eine schwächere Nachfrage im Kosmetikgeschäft, gescheiterte Übernahmegespräche sowie die Notwendigkeit, das Behälterglasgeschäft abzuspalten, um sich auf Pharma- und Biotechlösungen zu fokussieren. Für die Finanzierung der Bormioli-Übernahme sicherte sich das Unternehmen 200 Mio. € von BayernLB und Helaba und flexibilisierte Kreditbedingungen, um die Investitionsfreiheit zu erhöhen. Das Management setzt auf margenstarke Projekte und strebt bis 2026 einen positiven Free Cashflow an.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent