Sicherheit trifft Innovation: DRPAM besteht MiCA-Hürde und verschafft Anlegern neue Möglichkeiten



Krypto-Regulierung: Einer von bisher nur zwei deutschen Vermögensverwaltern Dietrich & Richter Private Asset Management AG (DRPAM) hat am 18. August 2025 erfolgreich das Notifizierungsverfahren gemäß der neuen europäischen Krypto-Regulierung MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) abgeschlossen. Damit gehört DRPAM zu einer bislang kleinen Gruppe von 18 Gesellschaften aus Deutschland, die im europäischen ESMA-Register gelistet sind. Insgesamt sind europaweit derzeit 56 Anbieter notifiziert. Auffällig ist dabei die Struktur der zugelassenen Marktteilnehmer: Unter den deutschen Gesellschaften finden sich vor allem Banken (z. B. Commerzbank, Baader Bank, N26), Broker (etwa Trade Republic, Smartbroker) sowie spezialisierte Kryptodienstleister (Tangany, BitGo Europe, Boerse Stuttgart Digital Custody). Lediglich zwei Vermögensverwalter haben bislang eine Notifizierung erlangt - darunter DRPAM. "Mit der MiCA-Notifizierung haben wir eine hohe regulatorische Hürde genommen und zeigen, dass professionelles Portfoliomanagement und Krypto-Assets zusammenpassen", sagt Dr. Leif Richter, Vorstand von DRPAM. "Gerade für institutionelle Investoren ist es entscheidend, dass regulatorische Sicherheit und ein bewährtes Risikomanagement vorhanden sind." Für DRPAM bedeutet dies einen klaren Wettbewerbsvorteil: Als unabhängiger Vermögensverwalter verfügt das Haus nicht nur über eine umfassende MiCA-konforme Zulassung, sondern verbindet diese mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz. Während viele Marktteilnehmer reine Verwahr- oder Handelsdienstleistungen anbieten, integriert DRPAM Krypto-Assets aktiv in die Portfolioverwaltung und setzt dabei auf eigens entwickelte Derivate-Strategien, die Volatilität gezielt nutzen und Erträge stabilisieren. "Viele Investoren wollen Bitcoin und andere digitale Assets in ihre Portfolios aufnehmen, scheuen aber die extremen Schwankungen. Unsere Strategie zielt genau darauf ab, diese Volatilität kontrolliert nutzbar zu machen", ergänzt Thomas Ullmann, Portfoliomanager bei DRPAM. Die MiCA-Notifizierung eröffnet DRPAM die Möglichkeit, seine Angebote europaweit unter einheitlichem Rechtsrahmen anzubieten. Für Investoren bedeutet dies, dass sie auf geprüfte, rechtskonforme Strukturen zugreifen können - mit dem Vorteil eines Boutiquen-Ansatzes: kurze Entscheidungswege, hohe Transparenz und direkte Ansprechpartner.

Plan B Krypto Assets Strategies ETI (ISIN DE000A3GYYG6)

Kontakt: Dr. Leif Richter

Dietrich & Richter Private Asset Management AG

richter@drpam.de



