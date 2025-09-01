Oldenburg (ots) -Seit dem 1. April 2025 gibt es eine neue Nahrungsergänzung für alle, die ihre Haut- und Schönheitspflege von innen heraus unterstützen wollen: Das neue Folio beauty care mit der innovativen Q4-Rezeptur bestehend aus TetraSOD, Silizium (Mesoporosil®), Folsäure und der veganen Hyaluronsäure GreenIuronic ergänzt proaktiv die individuelle Selfcare. Dank dieser einzigartigen Komposition aus hochwertigen und sorgfältig abgestimmten Nährstoffen kann Folio beauty care vor allem durch die Beauty-Nährstoffe Biotin und Jod dabei unterstützen, die Haut von innen heraus zu pflegen und ihren natürlichen Glow zu fördern.Getreu dem Anspruch "Care statt Repair" schützt Folio beauty care mit dem hochpotenten Antioxidans TetraSOD als Teil des Q4-Nährstoff-Quartetts die Zellen vor oxidativem Stress und kann so die Spannkraft und natürliche Schönheit der Haut von innen heraus unterstützen. Für alle, die mehr wollen als nur oberflächliche Pflege, ist die smarte Zusammensetzung von Folio beauty care mit der Q4-Rezeptur ein echter Gamechanger der besonders durch Biotin und Jod für eine strahlende Haut und langfristige Schönheit sorgt.Das neue Folio beauty care mit der innovativen Q4-RezepturDas Besondere an Folio beauty care ist das innovative und wissenschaftlich fundierte Nährstoff-Quartett Q4 aus Superoxid Dismutase TetraSOD, Silizium (Mesoporosil®), Folsäure (Vitamin B9) und der veganen Hyaluronsäure GreenIuronic. Zusammen mit Biotin und Jod sowie den Vitaminen B6, B12 und D3 kann mit nur einer Kapsel täglich schnell und einfach jede Schönheitspflege optimal ergänzt und die natürliche Schönheit von innen heraus nachhaltig unterstützt werden.Die speziell für die Schönheitspflege entwickelte Q4-Rezeptur von Folio beauty care enthält:1. Superoxid Dismutase TetraSOD - ein starkes Antioxidans, das die Zellen vor schädlichem oxidativem Stress schützt, der zu Hautalterung und Elastizitätsverlust führen kann.2. Silizium (Mesoporosil®) - auch Kieselerde genannt, ist ein natürliches Mineral, das der menschliche Organismus nicht selbst herstellen kann. Es muss über die Nahrung aufgenommen werden und ist ein natürlicher Bestandteil von Haaren, Haut und Nägeln, wo das Mineral seine Stärken ausspielt.3. Folsäure (Vitamin B9) ist für die Zellteilung sehr bedeutsam. Es unterstützt zudem normale psychische Funktionen wie die Konzentration und das Denkvermögen, trägt außerdem zum normalen Funktionieren des Immunsystems bei und hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Folio beauty care enthält die bioaktive Form Calcium-L-methylfolat, die dem Körper ohne vorherige Umwandlung direkt zur Verfügung steht.4. Vegane Hyaluronsäure (GreenIuronic) - die vegane Hyaluronsäure wird aus dem Pilz Tremella fuciformis aufwändig gewonnen. Der Pilz hat bereits wissenschaftlich belegen können, dass er dabei unterstützen kann, die Hautfeuchtigkeit zu bewahren und so die Elastizität der Haut zu steigern. Das ist auch deshalb wichtig, weil die körpereigene Hyaluronproduktion bereits ab dem 25. Lebensjahr stetig nachlässt.Die synergistischen Effekte werden mit den bekannten Beauty-Nährstoffen Biotin und Jod perfekt ergänzt, die für eine langfristig straffere und vital anfühlende Haut sorgen. Die All-in-One-Lösung wird durch die Vitamine B6, B12 und D3 komplettiert, die unter anderem zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen und eine wichtige Funktion bei der Zellteilung haben.Biotin (Vitamin B7) trägt zum Erhalt normaler Haut und Haare bei. Zudem wirkt es auf den normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und einen normalen Energiestoffwechsel ein.Jod ist ein Mineralstoff, der in unserer Ernährung oft Mangelware, für die normale Produktion der Schilddrüsenhormone aber unverzichtbar ist. Jod trägt zum Erhalt normaler Haut bei und unterstützt den Energiestoffwechsel bei seiner normalen Funktion.Warum ist das wichtig?Die Haut ist täglich schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt, weshalb äußere Hautpflege zwar hilfreich, aber selten nachhaltig ist. Genau da ergänzt Folio beauty care perfekt die persönliche Beauty-Routine mit nur einer Kapsel täglich und trägt vor allem durch TetraSOD dazu bei, Zellschäden zu verhindern und die Haut zusammen mit den wichtigen Beauty-Nährstoffen Biotin und Jod von innen heraus optimal zu versorgen.Für wen ist Folio beauty care geeignet?Folio beauty care ist die perfekte Selfcare-Ergänzung für Frauen ab 30 +, die getreu dem Anspruch "Care statt repair" ihre Haut- und Schönheitspflege nachhaltig auf das nächste Level bringen möchten - proaktiv und unkompliziert mit nur einer Kapsel täglich!Ob vor dem Workout, im Büro oder zwischen Terminen: Strahlende Schönheit von innen war noch nie so einfach! Folio beauty care ist vegan, gluten- sowie laktosefrei und als Monatspackung mit 30 Kapseln in der Apotheke erhältlich.Weitere Informationen zu Folio beauty care auf www.folio-beauty-care.deÜber SteriPharmSchon in den neunziger Jahren hat SteriPharm die Bedeutung von Folsäure für den menschlichen Organismus erkannt und in diesem Bereich konsequent den Entwicklungs- und Produktschwerpunkt gebildet. Dabei war es dem Unternehmen stets ein zentrales Anliegen, hochwertige Produkte zu fairen Preisen anzubieten, um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten. Diesem Grundsatz folgt das Unternehmen bis heute und ist mit den Produkten der Folio-Familie bereits seit Ende der neunziger Jahre in Apotheken erhältlich. Mit Folio 1 basic sichert sich das Unternehmen seit der Produkteinführung die Marktführerschaft nach Absatz im Bereich Kinderwunsch und Schwangerschaft. Mit wissenschaftlich fundierten Produkten und einem Fokus auf hohe Bioverfügbarkeit sorgt SteriPharm dafür, dass Vitalstoffe gezielt eingesetzt werden und so effektiv und nachhaltig wirken.