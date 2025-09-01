München (ots) -Ein anonym abgegebener GlücksSpirale-Spielauftrag ist seit Samstagabend 600.000 Euro wert.Sein/e Besitzer/in erhält bis ins Jahr 2035 monatlich 5.000 Euro aufs Konto überwiesen, weil er/sie bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance die bei der Ziehung am Samstag, 30.08.2025, gezogene Losnummer 587854 getippt hatte. Er/sie hat bis spätestens 31. Dezember 2028 Zeit, den Gewinn bei LOTTO Baden-Württemberg abzufordern.Die noch unbekannte Person hatte ihren Spielauftrag in einer LOTTO-Annahmestelle im Landkreis Böblingen/Baden-Württemberg für die Teilnahme an Eurojackpot, Spiel 77, SUPER 6 sowie GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance abgegeben.Weitere Gewinne sind damit noch möglich, weil er mit einer Laufzeit von mehreren Wochen an weiteren Ziehungen teilnimmt.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Mil-lionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Ein-satzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro und 2 Chancen auf 10.000 Euro.Über 2,5 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpiraleAus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 850 Mio. Euro dem Sport, über 740 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 590 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 370 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,5 Mrd. Euro.Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6108215