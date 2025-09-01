© Foto: UnsplashMitten im schwachen Biotech-Jahr liefert Abivax das Kurswunder: Aktie und Marktwert verfielfachen sich, Hedgefonds feiern einen ihrer größten Coups 2025.Der französische Biotech-Konzern Abivax hat die Börse im Sommer 2025 mit einem Paukenschlag überrascht und Hedgefonds unerwartet hohe Gewinne beschert. Nachdem das Unternehmen im Juli positive Ergebnisse aus der späten Phase seiner Studie zu Obefazimod - einem oralen Wirkstoff gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa - veröffentlichte, schossen die in den USA notierten Aktien an nur einem Handelstag um mehr als 580 Prozent in die Höhe. Der Marktwert des Unternehmens stieg damit von rund 500 Millionen auf über 6 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE