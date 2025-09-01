Der September beginnt für die Edelmetalle wie der August endete - mit einer veritablen Preisrallye. Gold und Silber sind zu Wochenbeginn nicht zu halten.Gold nimmt seine Rekordhochs im Bereich von 3.500 US-Dollar ins Visier. Silber hat die psychologisch wichtige Marke von 40 US-Dollar übersprungen. Dass vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage die Aktien von Gold- und Silberproduzenten haussieren, überrascht daher wenig. Die Hausse nährt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de