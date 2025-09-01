Heute sprechen wir mit Sascha Huber vorrangig über Sicherheit- und Cloud-Aktien, beginnend mit einem Blick auf die ...
|Aktuelle Nachrichten
|14:01
|Trader-Interview mit Sascha Huber: MongoDB, Pure Storage, Rubrik, Seagate & Cloudflare im Fokus
Heute sprechen wir mit Sascha Huber vorrangig über Sicherheit- und Cloud-Aktien, beginnend mit einem Blick auf die ..
|So
|Cloudflare verknüpft Sicherheit und KI bei ChatGPT, Claude und Gemini
|Sa
|Cloudflare (NET) Sees Price Target Boost Amid Strong Q2 and Expanding AI Infrastructure Role
|Fr
|Stifel bekräftigt Kaufempfehlung für Cloudflare mit Kursziel von 230 US-Dollar
|Fr
|Cloudflare Launches Application Confidence Score to Tackle Shadow IT and Shadow AI Risks
|10:05
|MongoDB and Snowflake Lead Tech Rally as Wall Street Slips
|So
|Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio?
|Sa
|MongoDB, Inc. (MDB) Is Not An AI Stock, Asserts Jim Cramer
|Do
|Opening Bell: Wall Street startet freundlich; Nvidia, Alphabet, MongoDB, Snowflake, Intel, ...
|Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen Nvidia dürfte an den New Yorker Börsen am Donnerstag keine Erschütterungen verursachen. Zumal: Es gibt vage Hoffnung, dass Nvidia bald mehr...
|So
|Pure Storage (PSTG) Soars 33% on Strong Revenues from Meta
|Fr
|PureStorage (PSTG) Jumps as Earnings, Outlook Impress
|Fr
|Pure Storage stock: another AI name demonstrating valuation isn't everything
|Do
|Should You Buy the Post-Earnings Pop in Pure Storage Stock?
|22.08.
|Rubrik rival Netskope files for a Nasdaq IPO
|20.08.
|Rubrik (RBRK) Launches Agent Rewind to Undo AI Agent Mistakes
|14.08.
|"Agent Rewind": Rubriks neues Tool macht Fehler von KI-Agenten rückgängig
|13.08.
|Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Rubrik stock ahead of earnings
|Fr
|Western Digital vs. Seagate: Which Storage Stock Should You Bet On?
|Do
|Can Seagate's Growth Trajectory Outrun Debt Pressure & Market Rivalry?
|Mi
|Is Seagate Stock a Buy at New 2025 Highs?
|Mi
|Will Cloud and AI Growth Help Seagate Preserve Its Margin Momentum?