KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen der schweren russischen Luftangriffe in der vergangenen Woche hat die Regierung in Kiew den Nato-Ukraine-Rat einberufen. Das Treffen solle noch heute in Brüssel stattfinden, kündigte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha im sozialen Netzwerk X an.

"Moskau muss mehr Druck spüren als Konsequenz, weil es den Krieg verlängert", schrieb er. Üblicherweise beraten die Nato-Staaten zunächst auf Ebene ihrer Botschafter.

Russland hatte in der vergangenen Woche zwei massive nächtliche Luftangriffe mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern gegen die Ukraine geflogen. In der Hauptstadt Kiew wurden durch einen Treffer auf ein Wohnhaus in der Nacht zum Donnerstag mehr als 20 Menschen getötet.

Die Ukraine verteidigt sich seit dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Das Land gehört der Nato nicht an, will aber Mitglied werden, und berät in dem Nato-Ukraine-Rat über Sicherheitsfragen./fko/DP/mis