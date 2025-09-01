Allegro DVT, ein Weltmarktführer für Video-Compliance-Tools und Testdienstleistungen, wird seine StreamWise System Streams und den Astralis VQ Analyzer auf der SET Expo 2025 in São Paulo vorstellen und damit sein Engagement für die Unterstützung der Einführung von TV 3.0 in Brasilien unterstreichen.

Das neue TV 3.0-System, Brasiliens digitaler TV-Übertragungsstandard der nächsten Generation, wurde vom Brazilian Terrestrial Television System Forum (SBTVD) entwickelt. Es führt fortschrittliche Videocodecs (VVC, MPEG-5 LCEVC), Audio der nächsten Generation (MPEG-H), hybride Übertragung, MIMO, Notfallwarnungen und Unterstützung für Gebärdensprache ein, wodurch ein verbessertes Nutzererlebnis erreicht wird. Diese fortschrittlichen und komplexen neuen Funktionen erfordern strenge Tests, um Qualität, Zuverlässigkeit, Robustheit und Interoperabilität zu gewährleisten und zugleich die Kosten zu senken und das Ansehen der Marke zu schützen.

Mit über 23 Jahren Erfahrung ist Allegro DVT ein führender Anbieter von Video-Silizium-IP, ein offizielles TV-Testlabor für die nordischen Länder und ein zuverlässiger Anbieter von DVB-Lösungen in ganz Europa. Zudem bietet Allegro DVT Testlösungen für ISDB-T, ATSC 3.0 und jetzt auch TV 3.0 an.

Das breite Angebot von Allegro DVT ermöglicht es Sendern, Betreibern und Herstellern, TV-Erlebnisse zu bieten, die den Branchenstandards voll und ganz entsprechen. Dies umfasst:

StreamWise System Streams: Synthetische Testströme, die Video-, Audio- und Transportdaten kombinieren, um eine reibungslose Interoperabilität zu gewährleisten und Feldausfälle zu reduzieren.

Astralis VQ Analyzer: Erweiterte Bitstream-Analyse auf System- und Videoelementarebene, um den Bitstream-Inhalt eingehend prüfen zu können. Die Lösung unterstützt Multi-Codecs, bietet eine umfassende Standardabdeckung für die Bitstream-Konformitätsprüfung und ermöglicht eine schnelle Fehlererkennung.

Lab Testing Services: Unabhängige, akkreditierte Tests, inklusive RF- und PSI/SI-Verifizierung, sparen bis zu zehn Wochen im Vergleich zu selbst durchgeführten Tests.

Diese Lösungen fördern die Zuverlässigkeit der Anbieter, stärken das Vertrauen der Verbraucher und gewährleisten eine robuste, zukunftssichere Interoperabilität, die es OEMs und Betreibern ermöglicht, standardkonforme TV 3.0-Dienste mit zahlreichen Funktionen anzubieten.

Über Allegro DVT

Allegro DVT hat seinen Hauptsitz in Grenoble (Frankreich) und unterhält Niederlassungen in Belfast/Nordirland, San Diego/USA, Peking/China, Paphos/Zypern und Eriwan/Armenien. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Videotechnologielösungen, einschließlich Video-Compliance-Tools und Halbleiter-Video-IPs. Die Produktpalette von Allegro DVT umfasst branchenführende Tools zur Analyse von Video-/ System-Bitstreams und zur Überprüfung der Konformität von digitalen TV-Receivern. Außerdem ist Allegro DVT als unabhängiges, unparteiisches und objektives Testhaus tätig und bietet professionelle Konformitätstests für digitales Fernsehen, Receiver und Videodecoder für große TV-OEMs, CE-Anbieter sowie digitale Fernsehsender und -betreiber weltweit an.

