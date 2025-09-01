Anzeige
Mehr »
Montag, 01.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.09.2025 14:21 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/DAX um die 24.000 Punkte - positive Einkaufsmanagerindizes

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX um die 24.000 Punkte - positive Einkaufsmanagerindizes

DOW JONES--Weiter mit leichten Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Für eine gewisse Zuversicht sorgen die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes. Nachdem bereits neue Indizes aus China besser als erwartet ausgefallen sind, stützen nun unter anderem Daten aus der Schweiz. Zwar liegt dort der Einkaufsmanagerindex noch im Kontraktionsbereich, zum Vormonat ist er aber gestiegen. Der wegen der Trump-Zölle befürchtete Einbruch fand damit zumindest noch nicht statt. Stark sind neue Daten aus Italien und revidierte aus Spanien ausgefallen.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 24.009, der Euro-Stoxx-50 rückt 0,3 Prozent vor. Am Devisenmarkt steigt der Euro auf 1,1725 Dollar. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die EZB nicht nur das Zinsniveau von 2,00 Prozent auf ihrer nächsten Sitzung bestätigen wird, sondern auch davon, dass der Zinssenkungszyklus damit beendet ist. Der Goldpreis liegt mit 3.470 Dollar nur noch rund 30 Dollar unter seinem Allzeithoch. Das Edelmetall profitiert vom schwachen Dollar und der Aussicht auf sinkende US-Zinsen.

Die US-Börsen bleiben wegen eines Feiertages geschlossen. Als Belastungsfaktor nennt QC Partners weiterhin die Situation in Frankreich. Regierungschef Francois Bayrou will am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Sollte die Regierung gestürzt werden, dürften notwendige Sparmaßnahmen im Haushalt kaum noch durchsetzbar sein, heißt es am Markt. Die Pariser Börse notiert unverändert. Highlight der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Rüstungsaktien weiter fest

Für Kursgewinne bei britischen Rüstungsaktien sorgt die nun erfolgte Einigung über den Verkauf von britischen Type-26-Fregatten nach Norwegen. Insgesamt geht es um mindestens 13 Kriegsschiffe zur U-Boot-Abwehr. Im ersten Teil des Deals wird Norwegen fünf Schiffe für umgerechnet rund 11,5 Milliarden Euro kaufen. Hauptkontraktor ist BAE Systems, deren Aktie um 2,2 Prozent zulegt. Rolls-Royce ziehen um 2,8 Prozent an, das Unternehmen liefert Gasturbinen.

Daneben geht es europaweit zum Wochenstart mit Rüstungsaktien kräftig aufwärts vor dem Hintergrund der schwindenden Aussichten auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine. Rheinmetall gewinnen 2,5 Prozent oder Renk 4,8 Prozent.

Orsted gewinnen 2,4 Prozent auf dänische 197,60 Kronen. Hier stützt, dass der Großaktionär Equinor (+0,4%), die anstehende Kapitalerhöhung zeichnet. Die Analysten von RBC relativieren, dies erwecke den Eindruck, als ob man eine andere Wahl gehabt hätte. Equinor habe Ende vergangenen Jahres 10 Prozent an Orsted zu rund 395 Kronen je Aktie erworben. Offen sei nur gewesen, in welchem Umfang Equinor bei der Erhöhung mitgehe.

Daneben erholen sich im DAX Sartorius um 1,9 Prozent, und Zalando ziehen nach einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 36 Euro durch die Analysten von Stifel um 0,4 Prozent auf 23,90 Euro an. In der zweiten Reihe schießen Teamviewer um 9,5 Prozent nach oben, nachdem die Bank of America die Aktie nun mit "Buy" nach zuvor "Sell" einstuft. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.366,34    +0,3%    14,61    +9,3% 
Stoxx-50         4.563,92    +0,2%    9,25    +5,7% 
DAX           24.008,56    +0,4%   106,35   +20,1% 
MDAX           30.335,58    +0,2%    48,68   +18,4% 
TecDAX          3.728,36    +0,7%    24,78    +8,4% 
SDAX           16.853,27    +0,1%    9,60   +22,8% 
CAC            7.711,56    +0,1%    7,66    +4,4% 
SMI           12.189,47    +0,0%    1,89    +5,1% 
ATX            4.623,44    +0,2%    9,08   +26,0% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:58  % YTD 
EUR/USD           1,1722    +0,3%   1,1689   1,1697 +12,8% 
EUR/JPY           172,48    +0,4%   171,85   171,81  +5,5% 
EUR/CHF           0,9375    +0,3%   0,9351   0,9353  -0,4% 
EUR/GBP           0,8665    +0,1%   0,8656   0,8658  +4,6% 
USD/JPY           147,14    +0,1%   147,01   146,88  -6,5% 
GBP/USD           1,3528    +0,2%   1,3504   1,3510  +7,9% 
USD/CNY           7,1072    +0,3%   7,0876   7,0902  -1,7% 
USD/CNH           7,1317    +0,1%   7,1218   7,1213  -2,9% 
AUS/USD           0,6554    +0,2%   0,6540   0,6545  +5,7% 
Bitcoin/USD       108.594,55    -0,4% 109.070,10 108.491,80 +15,3% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,65    64,01    +1,0%    0,64 -10,4% 
Brent/ICE          68,12    67,48    +0,9%    0,64  -9,8% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.471,21   3.447,63    +0,7%    23,58 +31,4% 
Silber            40,52    39,75    +1,9%    0,77 +37,7% 
Platin          1.195,72   1.173,00    +1,9%    22,72 +33,9% 
Kupfer            4,53     4,52    +0,2%    0,01 +10,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 07:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.