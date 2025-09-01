© Foto: Foto: Arne Dedert/dpaDie anstehende Überprüfung der Dax-Indizes im September könnte für Bewegung sorgen - und gleich mehrere Aufsteiger hervorbringen. Besonders im Blick der Anleger: Maschinenbauer GEA, die Deutsche Lufthansa und Scout24.Die Karten werden neu gemischt im deutschen Leitindex DAX. Im September steht womöglich die erste Umbau-Welle des Jahres bevor. Hintergrund ist die reguläre Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse, bei der sowohl Orderbuchumsatz als auch Marktkapitalisierung über die Zugehörigkeit zum Dax entscheiden. Der Stichtagszeitraum für die Bewertung endete am 29. August. Laut Einschätzungen von Index-Experten gilt die Gea Group aktuell als aussichtsreichster Kandidat für den Sprung …Den vollständigen Artikel lesen ...
