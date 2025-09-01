Viele Kryptoinvestoren betrachten Bitcoin aufgrund seiner Tokenomics mit einer codierten Limitierung auf maximal 21 Mio. BTC als digitales Gold, wobei dies auch auf einige Finanzexperten wie den BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink zutrifft. Während Kritiker darauf verweisen, dass eine Seltenheit noch lange keinen hohen Preis begründet, scheint sich dies nun auch wieder in dem bärischen Marktumfeld zu zeigen. Worauf sich die Investoren laut dem ehemaligen CEO und CIO und Bridgewater einstellen sollten, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Finanzexperte verweist auf kritische Veränderung der Fed

In einem kürzlich durchgeführten CNBC-Interview mit Bob Elliott, dem ehemaligen CEO und CIO von Bridgewater, hat er auf die entscheidende Veränderung der Fed verwiesen. Denn im Vergleich zu ihren Äußerungen von vor ein paar Wochen auf einer Pressekonferenz habe sich ihre Haltung inzwischen deutlich verschoben.

So würde die US-Notenbank den Arbeitsmarkt jetzt stärker gewichten. Zwar hätte Powell bei einer Pressekonferenz noch erwähnt, wie stark der Arbeitsmarkt sei und dass es keinen Grund zur Sorge gäbe, jedoch habe sich dies nun plötzlich verändert. Auch die starken Revisionen der Arbeitsmarktdaten wären laut Elliott für Marktbeobachter nicht so verwunderlich gewesen, wie es von der Zentralbank behauptet wurde.

Am meisten würde sich die Fed auf die Arbeitsmarktenge konzentrieren - also die Arbeitslosenquote. Diese blieb jedoch deswegen stabil, weil es sowohl zu einem Rückgang des Arbeitsplatzangebots als auch der Arbeitskraftnachfrage kam. Daher würde das klassische Mandat der Fed laut Elliott eigentlich kaum Handlungsbedarf geben.

Mittlerweile würde die Notenbank jedoch nicht mehr nur auf die Arbeitsmarktenge, sondern ebenso auf die Wachstumsrate der Jobs achten. Jedoch müssten die Arbeitsmarktdaten für eine Zinssenkung so schlecht sein, dass die Wachstumsaussichten der Unternehmen dadurch beeinträchtigt werden, was die Anleger laut Elliott auch nicht glücklich machen würde.

Weitere Risiken stehen bevor

Außerdem verweist der Finanzexperte auf die Sorge der Investoren, dass die Preiserhöhungen durch die Zölle an die Verbraucher weitergeleitet werden. Sofern deren Einkommen nicht ebenfalls zunehmen, nimmt deren Kaufkraft ab. All dies würde wiederum die realen Konsumausgaben senken und die schwachen Verbraucherzahlen weiter verschlechtern.

So gaben sie im ersten Halbjahr nur halb so viel aus wie in den vergangenen beiden Jahren. Da diese jedoch einen so großen Anteil des BIPs ausmachen, wirkt sich dies wiederum sehr negativ auf die US-Konjunktur aus.

Den besten Schutz sieht Bob Elliott derzeit bei Gold gegeben, wobei es vor Eingriffen der Fed und der Abwertung des US-Dollars bewahre. Mittlerweile würde sich das Edelmetall auch wieder als Währung etablieren. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Kryptowährungen hingegen Verluste, weshalb sie der Finanzexperte auch als Risiko-Asset bezeichnet.

Andererseits nehmen immer mehr Unternehmen, Regierungen und sogar Zentralbanken Kryptowährungen in ihre Reserven auf. Denn diese gelten vor allem im Falle von Bitcoin als unkorrelierte Assets und Schutz gegenüber der Inflation. Zudem lässt sich die Kapitalflucht in BTC vor allem in Ländern mit einer starken Inflation erkennen, was somit auch im Westen zu erwarten ist.

Krypto-Markt zu kompliziert und nur Interesse an hohen Gewinnen?

Wenn Sie neu auf dem Krypto-Markt sind sowie nur schnell und einfach einen Coin mit einem überdurchschnittlichen Renditepotenzial und ohne Stolpersteine kaufen wollen, sollten Sie sich stattdessen über den TOKEN6900 dem unwiderstehlichen Kult der 69 anschließen, der von einer vergleichbaren Glaubenskraft wie die großen Weltreligionen angetrieben wird.

Beim T6900 geht es nicht um sinnlose dApps ohne wirkliche Nutzer, die beim Launch für Enttäuschungen und Verluste sorgen können oder wenn ein Konkurrent ein besseres Produkt entwickelt. Aber auch enttäuschte Hoffnungen durch die Roadmap bleiben erspart, da es praktischerweise erst gar keinen Plan gibt!

Sie müssen auch nicht erst wie Bob Elliott Wirtschaftswissenschaften oder wie John Mearsheimer Politikwissenschaften oder wie Vitalik Buterin Informatik studiert haben, um überhaupt ein cleveres Investment tätigen zu können. Auch fallen die Unterschiede in der Expertise nicht mehr zu Gewicht, sodass Profis und Amateure dieselbe Chance erhalten.

Das Einzige, was bei dem TOKEN6900 zählt, sind Unterhaltung, Humor und Glauben, um gemeinsam das Unmögliche möglich zu machen sowie eine segensreiche Belohnung für die Glaubensgemeinschaft zu erzielen, mit welcher die Welt zu einem schöneren Ort für alle Beteiligten gemacht wird.

Angetrieben werden sie von der Vibe-Liquidität, damit sie aus dem unfairen System der inflationären Fiatwährungen mit ihrem eigenen Coin entkommen, der im Gegensatz zu ihnen wie Bitcoin streng limitiert wurde.

Somit wollen sie sich gemeinsam von der Geißel des Hamsterrades befreien und jeden Tag zum Wochenende machen, um die Sinnlosigkeit und Degeneriertheit des KI-Zeitalters zu beschleunigen.

Sollten Sie nun dieses unstillbare Gefühl in sich verspüren, vertrauen Sie blind auf Ihre Intuition! Denn vergessen Sie niemals die Macht des Placeboeffekts, der selbsterfüllenden Prophezeiung und des Glaubens, der bekanntermaßen Berge versetzen kann - dann wahrscheinlich auch die leichteren Kerzen!

