In der aktuellen Gemengelage tut sich die Aktie des dänischen Windkraftanlagenunternehmens Vestas schwer damit, den markanten Widerstandsbereich von 18 Euro nachhaltig zu überwinden. Die Bodenbildung bzw. die untere Trendwende machte in den letzten Wochen und Monaten große Fortschritte. Dennoch muss Vestas weitere Hürden auf dem Weg zum Comeback überwinden. Eine davon ist der genannte Widerstandsbereich.Vestas - Aktie muss nachsetzen Vestas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
