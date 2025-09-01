Der ehemalige Chef der Xbox-Familie wechselt als Head of Product zu k-ID, um die globale Online-Sicherheitstechnologie zu verbessern

k-ID, die globale Compliance-Plattform, die altersgerechte digitale Erlebnisse für junge Menschen weltweit transformiert, hat heute die Ernennung von Mike Mongeau zum Head of Product bekannt gegeben. Zuvor war Mongeau bei Microsoft tätig, wo er die Entwicklung des Xbox-Familienspiels vorantrieb. Dabei ermöglichte er sicheres Gaming für Millionen von Kindern und vermittelte den Eltern ein sicheres Gefühl in Bezug auf die Spielgewohnheiten ihrer Kinder.

Seine langjährige Erfahrung im Bereich Sicherheitstechnologie für Kinder und Jugendliche sowie in der Produktentwicklung wird Mongeau nutzen, um die Ziele von k-ID umzusetzen: weltweit vertrauenswürdige, altersgerechte digitale Erlebnisse für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die Ernennung von Mongeau erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem k-ID seine Partnerschaften mit führenden Publishern und Plattformen wie Discord, Hasbro, Nexus Mods und GorillaTag zügig erweitert.

"Mike bringt eine wertvolle Kombination aus fundiertem technischen Know-how im Bereich der Familiensicherheit und einer echten Leidenschaft für die Förderung junger Menschen im digitalen Kontext mit", so Kieran Donovan, CEO und Mitbegründer von k-ID. "Seine Erfolgsbilanz bei Xbox beweist genau die Art von innovativem Denken, die wir brauchen, um unsere Plattform zu skalieren und Millionen von Kindern und Eltern weltweit zu schützen und zu stärken."

"Ich bin hocherfreut, in diesem für die Sicherheit junger Menschen in digitalen Umgebungen so entscheidenden Moment für k-ID tätig zu werden", kommentiert Mike Mongeau. "Während meiner Zeit bei Xbox habe ich aus erster Hand erfahren, wie die richtige Technologie sowohl junge Menschen als auch die kreativen Teams, die für sie entwickeln, befähigen kann. Aus Sicht von k-ID muss zwischen dem Jugendschutz und der weltweiten Bereitstellung innovativer Erlebnisse durch herausragende Spiele und Apps kein Widerspruch bestehen. Sein Plattformansatz für globale Compliance bedeutet, dass Entwickler sich ganz auf die Entwicklung faszinierender Erlebnisse konzentrieren können, während junge Nutzer einen altersgerechten Zugang erhalten, der mit ihnen mitwächst. So sind alle geschützt und können zugleich das volle Potenzial der digitalen Welt und des Spielens ausschöpfen."

Über k-ID

k-ID befähigt und schützt Kinder und Jugendliche durch sichere, altersgerechte Erlebnisse beim Navigieren durch die digitale Welt. Die Tools des Unternehmens helfen Publishern und Plattformen dabei, globale Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten und zugleich jungen Menschen überall auf der Welt altersgerechte Online-Erlebnisse zu bieten. Die Technologie von k-ID hat sich bei führenden Spiele-Publishern schnell durchgesetzt und wird in Spielen integriert, die täglich von Millionen junger Menschen gespielt werden. Für k-ID heißt Online-Sicherheit nicht, Kindern und Jugendlichen Einschränkungen aufzuerlegen, sondern ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, in vertrauenswürdigen, altersgerechten digitalen Räumen zu entdecken, zu spielen und zu lernen. www.k-id.com.

Contacts:

luc@k-id.com