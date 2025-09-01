EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Katjes International vollzieht Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe Katjes International hat heute den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Bogner vollzogen

Die Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgte bereits am 08. August

Düsseldorf/München, 01. September 2025 - Die Katjes International hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury GmbH, wie geplant 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH ("BOGNER") übernommen. Nach der Vereinbarung vom 01. August 2025 ist nun der Vollzug zum 01. September 2025 erfolgt. Die kartellrechtliche Freigabe durch das Bundeskartellamt wurde bereits am 08. August 2025 erteilt. Damit ist die Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Mit Katjes International hat BOGNER einen langfristig orientierten Familieninvestor an seiner Seite, der die Werte und die Heritage der Marke teilt. Die Familie Bogner bleibt mit 40% der Unternehmensanteile langfristig investiert. Mit diesem Schritt fügt die Katjes International eine weitere sehr bekannte Marke im Bereich der Consumer Goods ihrem bereits bestehenden Markenportfolio hinzu und erweitert dieses auf das Luxusgüter-Segment. KONTAKT

Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

