Die eMobility-Beratungsfirma M3E stellt ein digitales Analyse-Tool vor, mit dem Kommunen, Logistik- und Immobilienunternehmen Ladestandorte effizienter planen können sollen. Das neue Instrument schaffe mehr Transparenz und somit eine bessere Entscheidungsgrundlage für die Standortprojektierung, so die Agentur. Das Tool namens "Bedarfscheck Ladeinfrastruktur" ist laut M3E kostenlos nutzbar und soll Nutzer in die Lage versetzen, mehrere potenzielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
