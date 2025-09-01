Der Kalender zeigt den 1. September und für Bitcoin-Anleger beginnt damit traditionell die wohl nervenaufreibendste Zeit des Jahres. Die Anspannung am Kryptomarkt ist förmlich greifbar, denn eine Frage dominiert die Diskussionen: Schlägt der berüchtigte "rote September" auch in diesem Jahr wieder gnadenlos zu?Die Statistik spricht eine klare Sprache: Der September ist für den Bitcoin historisch gesehen der schwächste Monat des Jahres. Seit 2013 hat die Kryptowährung Nummer eins in diesem Monat durchschnittlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär