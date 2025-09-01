Vorerst wird es aller Voraussicht nach zu keinem Börsen-Comeback des Pharma-Unternehmens Stada kommen. CapVest Partners aus Großbritannien übernimmt die Mehrheit am Grippostad-Hersteller von den Privat-Equity-Gesellschaften Bain Capital und Cinven, die mit einer Minderheit allerdings an Bord bleiben wollen.Mit einer umfassenden Branchenkenntnis und starken Erfolgsbilanz im Bereich Healthcare-Investments sei CapVest der ideale Partner, um Stada in der nächsten Wachstumsphase zu begleiten, heißt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär