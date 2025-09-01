© Foto: Dall-EXRP und Ethereum kämpfen mit Verlusten, während Anleger ihre Hoffnung auf ETF-Genehmigungen und die bevorstehende Fed-Entscheidung setzen.Während Bitcoin am Montagmittag leichte Zugewinne verbucht, setzt sich die Schwäche bei den Altcoins fort. Anleger blicken derweil gespannt auf eine Flut neuer ETF-Anträge in den USA sowie die kommende Fed-Sitzung Mitte September, die für frische Impulse am Kryptomarkt sorgen könnte. Altcoins unter Druck - XRP, ETH und Co. fallen Ethereum notiert aktuell 0,27 Prozent im Minus bei 4.443 US-Dollar, während XRP um 0,57 Prozent auf 2,81 US-Dollar nachgibt. Solana rutscht 1,38 Prozent ab auf 201,30 US-Dollar, und BNB verliert 0,23 Prozent auf 857,06 US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen ...
