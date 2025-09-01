Cyberkriminalität hat sich in den letzten Jahren von einer Randerscheinung zu einer der größten Bedrohungen für Wirtschaft, Behörden und Gesellschaft entwickelt. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung wächst auch die Angriffsfläche - vom klassischen Unternehmensnetzwerk bis hin zu kritischen Infrastrukturen wie Energieversorgung, Telekommunikation oder Verteidigung.Regierungen und Unternehmen reagieren mit massiven Investitionen. Allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE