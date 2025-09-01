Dresden (ots) -In vielen Betrieben wird dem Brandschutz noch immer zu wenig Beachtung geschenkt - mit potenziell fatalen Folgen: Millionenverluste, Betriebsstillstand und gefährdete Menschenleben. Trotz dieser Risiken setzen viele Unternehmen auf veraltete Strategien und vernachlässigen grundlegende Maßnahmen. Doch welche Schritte sind wirklich entscheidend, um den Betrieb sicher aufzustellen? Und wie lassen sich gesetzliche Vorgaben nicht nur erfüllen, sondern zum echten Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen machen?Deutsche Unternehmen erleiden jedes Jahr Brandschäden in beachtlicher Höhe. Schnell werden durch Brandereignisse nicht nur teure Sachwerte zerstört, sondern auch die Gesundheit von Mitarbeitenden bedroht. Viele dieser Katastrophen hätten verhindert werden können - vorausgesetzt, festgelegte Sicherheitsstandards und regelmäßige Schulungen wären konsequent umgesetzt worden. Doch in der täglichen Praxis erweist sich Brandschutz oft als Stiefkind der Unternehmenssicherheit. "Ohne regelmäßige Unterweisungen und klare Notfallpläne riskieren Betriebe nicht nur materielle Verluste, sondern auch das Leben ihrer Angestellten", warnt Jan Christof Lehr, Geschäftsführer von PRIMEROS."Brandschutz darf kein Randthema sein - er muss aktiv gelebt und regelmäßig trainiert werden", betont Jan Christof Lehr, Geschäftsführer von PRIMEROS. Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitieren von klaren Strukturen und praxisnahen Schulungen, wie sie PRIMEROS bietet. Denn viele Brände entstehen durch alltägliche Risiken: überhitzte Geräte, veraltete Elektrik oder Unachtsamkeit. Mit gezielter Prävention, fundiertem Wissen und regelmäßig geschultem Personal lassen sich solche Gefahren frühzeitig erkennen und entschärfen. PRIMEROS unterstützt Betriebe dabei, individuelle Notfallpläne zu entwickeln, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Mitarbeitende im Ernstfall handlungssicher zu machen. So wird aus Pflicht gelebte Sicherheit - und aus potenziellen Schwachstellen ein echter Schutzfaktor.Wie effektive Prävention gelingt - und wieso erfahrene Partner wie PRIMEROS wichtig sind"Die gute Nachricht ist: Schon mit wenigen Maßnahmen lässt sich viel bewirken - man muss die effektivsten unter ihnen lediglich kennen", erklärt Jan Christof Lehr. Genau hier setzt PRIMEROS an: Als erfahrener Partner für betriebliche Sicherheit unterstützt das Unternehmen seit Jahren Betriebe dabei, aus reiner Pflichterfüllung aktives Risikomanagement zu machen. Ob durch Schulungen, technische Beratung oder strukturierte Notfallplanung - PRIMEROS bietet praxiserprobte Lösungen, die sofort greifen. "Brände sind selten, aber die Folgen umso gravierender. Wer sich auf Schulungen und praxiserprobte Standards verlässt, ist immer einen Schritt voraus", so Lehr weiter.Besonders stark ist PRIMEROS in der Entwicklung individueller Schulungskonzepte: Unter der Leitung von Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa werden Inhalte laufend an gesetzliche Vorgaben und branchenspezifische Risiken angepasst. "Unsere Stärke sind individuell zugeschnittene Lernkonzepte, die Theorie und Praxis optimal vereinen. Es genügt nicht, Gesetze zu erfüllen - entscheidend ist der Schutz jedes Einzelnen", betont Mosa. Ergänzt wird das Angebot durch die Überprüfung sicherheitsrelevanter Technik sowie durch die Entwicklung und Einübung praxisnaher Notfallpläne. So entsteht ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das nicht nur Risiken minimiert, sondern die gesamte Unternehmenskultur stärkt.Brandschutz mit System: Risiken erkennen, Sicherheit strategisch verankernKleine Nachlässigkeiten im Alltag - etwa falsch gelagerte Gefahrstoffe oder defekte Kabel - können im Ernstfall verheerende Folgen haben. "Regelmäßige Kontrolle und sichere Lagerung sind das A und O, um Brände im Keim zu ersticken - das unterschätzen viele Betriebe", mahnt Franz Peter Mosa. PRIMEROS empfiehlt daher, Lagerräume und Arbeitsbereiche konsequent auf Brandlasten zu prüfen, technische Defekte sofort zu beheben und Gefahrstoffe in speziellen Sicherheitscontainern aufzubewahren. Diese Maßnahmen schützen nicht nur Mitarbeitende, sondern senken auch Haftungsrisiken und Versicherungskosten - ein wichtiger Schritt zu mehr betrieblicher Resilienz.Doch moderner Brandschutz geht über reine Prävention hinaus: Er ist Teil einer vorausschauenden Unternehmensstrategie. "Nur wer Brandschutz dauerhaft in betriebliche Entscheidungen integriert, minimiert langfristig Kosten und Schäden", betont Jan Christof Lehr. Deshalb kombiniert PRIMEROS klassische Schulungen und kontinuierliche Weiterbildung. So wird aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprogramm ein intelligentes Risikomanagement - und aus Brandschutz ein echter Wettbewerbsvorteil.PRIMEROS - Ihr Partner für mehr Sicherheit zwischen Elbe und ArbeitsplatzSichere Betriebe brauchen starke Partner. Seit über 20 Jahren steht PRIMEROS für Fortschritt und Zuverlässigkeit im Bereich betrieblicher Sicherheit. Mit ihrer modernen Lernplattform, zertifizierten Ausbildern, praxisnahen Seminaren und einem tiefen Verständnis der regionalen Anforderungen in Dresden bieten sie nicht nur gesetzeskonforme Lösungen, sondern bedeutsamen Mehrwert für Arbeitgeber, Facility-Manager und alle, denen Team und Betrieb wirklich am Herzen liegen.Durch die stetige Aktualisierung der Inhalte und die Kombination aus Präsenz- und Online-Formaten bleibt das Unternehmen Vorreiter im Brandschutz und in der betrieblichen Sicherheit. "Unser Ziel ist es, Dresdens Unternehmen mit Kompetenz, Erfahrung und Innovationskraft zu begleiten - damit jeder Brandfall verhindert oder souverän gemeistert werden kann", fasst Jan Christof Lehr abschließend zusammen.Sie möchten den Brandschutz in Ihrem Unternehmen zukunftssicher gestalten und gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden effektiv schützen - ohne dabei den Betriebsalltag unnötig zu belasten? 