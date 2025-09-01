So viele Krypto-Investoren fangen nun schon an zu verkaufen!

Eine der wichtigsten Fragen für die Krypto-Investoren ist es jetzt, ob wir schon das Top dieses Zyklus gesehen haben oder der Vierjahreszyklus sogar aufgrund des institutionellen Engagements weiter in die Länge gezogen wird. In diesem Zusammenhang wurde eine spannende Umfrage mit der Frage durchgeführt, wie viele Krypto-Investoren bereits anfangen, zu verkaufen. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

Wurde das Top des Krypto-Marktes schon erreicht?

Einer der wichtigsten Zyklen für die Krypto-Investoren wird durch das rund alle vier Jahre stattfindende Bitcoin-Halving bestimmt. Denn bei BTC handelt es sich mit einer Dominanz bei der Marktkapitalisierung von 57,4 % noch immer um die mit Abstand führende Kryptowährung, während Ethereum auf dem zweiten Platz nur 14,1 % ausmacht.

Beim Halving wird die mit jedem neu geschürften Block emittierte Menge von Bitcoins halbiert, wobei zuletzt eine Verringerung auf 3,125 BTC sowie somit rund 450 neue BTC pro Tag erfolgte. Da Angebot und Nachfrage die Kurse bestimmen, ist in diesem Zuge mit steigenden Bitcoin-Preisen zu rechnen sowie aufgrund der Korrelation auch bei anderen Kryptos.

Bitcoin 500 day strategy is still on track.



1) Buy Bitcoins 500 days Before Halving

2) Hold & Do Nothing

3) Sell 500 Days After Halving

4) Repeat pic.twitter.com/NhliZAl6wA - Mags (@thescalpingpro) July 16, 2025

Betrachtet man einmal die Entwicklung der vorangegangenen Halvings, so wurde das Top des Krypto-Marktes im Durchschnitt 479 Tage nach der Verknappung gesehen. Dies würde also basierend auf dem letzten Bitcoin-Halving dem 11. August entsprechen, was somit schon vorüber wäre.

Frühestens wäre es historisch betrachtet sogar der 21. April gewesen, wobei es spätestens der 17. Oktober wäre. Demnach sind noch rund 6 Wochen Bullenmarkt möglich, wobei der September saisonal betrachtet tendenziell aufgrund seiner hohen Verluste negativ aufgefallen ist. Daher stellt sich die Frage: Wie viele Krypto-Investoren verkaufen schon?

So viele Krypto-Investoren verkaufen bereits

Beim Aufstieg zum Gipfel des Krypto-Marktes wird die Luft immer dünner. Schließlich besagt eine Investmentweisheit, dass man am besten dann verkauft, wenn andere gierig werden. Und nun befindet sich der Krypto-Markt in einem solchen Umfeld, sodass die Wahrscheinlichkeit für keine weiteren Hochs zunimmt.

Laut einer auf X durchgeführten Umfrage von heute hat allerdings mit 41,3 % der Großteil der bisher 1.239 Umfrageteilnehmer angegeben, dass sie noch ihren gesamten Krypto-Bestand halten. Dennoch fällt auf, dass die ersten vorsichtigen Anleger bereits ein paar Gewinne von dem Tisch genommen haben, um diese abzusichern, wobei es 35,3 % sind.

Have you sold crypto for stablecoins/fiat in the past 2 months? - Ignas | DeFi (@DefiIgnas) August 31, 2025

Die Bären sind hingegen bisher noch in der Unterzahl, wobei nur 6,7 % alle Kryptowährungen und 16,7 % zumindest schon einen großen Anteil verkauft haben. Interessant ist dabei der Unterschied des Sentiments des Crypto Fear & Greed Index mit einem Wert von 46 in der Angstzone, der deutlich pessimistischer ist.

Zurückzuführen ist dies laut dem Finanzexperten Bob Elliott darauf, dass die Kryptowährungen noch immer im Gegensatz zu Gold als Risiko-Asset angesehen werden. Deswegen reagieren sie auch empfindlicher auf das aktuelle Umfeld, wobei der von der Fed hervorgehobene schwache Arbeitsmarkt auch alles andere als positiv für die Aktieninvestoren sei. Historisch betrachtet war der Oktober jedoch bullisch, was auch dieses Mal geschehen dürfte.

