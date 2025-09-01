Bonn (ots) -Kinder, Frauen und Männer sind unter den Trümmern gefangen, Familien haben alles verloren, und mehrere Dörfer liegen komplett in Schutt und Asche. Nach dem schweren Erdbeben mit Hunderten Toten und Tausenden Verletzten sind die Menschen in Afghanistan dringend auf lebensrettende Hilfe angewiesen. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind bereits in der Region aktiv.Die Bündnisorganisation CARE arbeitet mit Hilfe lokaler Partner daran, in das abgelegene, schwer zugängliche Gebiet zu gelangen. "Viele Straßen sind blockiert, sodass die Einsatzteams vier bis fünf Stunden Fußmarsch zurücklegen müssen, um die Überlebenden zu erreichen", schildert Graham Davison, der Länderdirektor von CARE Afghanistan die aktuelle Lage. CARE führt derzeit schnelle Bedarfsanalysen vor Ort durch. Auch action medeor stellt Soforthilfe bereit: für die medizinische Versorgung der Überlebenden, Nahrung, Wasser und Hygiene. Das Medikamentenhilfswerk steht in Kontakt mit Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen in Afghanistan, um Bedarfe abzufragen.Weitere Bündnisorganisationen sondieren aktuell mit Hochdruck die noch unübersichtliche Lage. "Die Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe, denn das Erdbeben trifft auf eine Region, in der die Bewohner ohnehin seit Jahren durch Erdbeben, Überschwemmungen und Konflikte in größter Not sind", betont Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen, die einen ersten Überblick zur humanitären Lage im Erdbebengebiet geben können."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für die Not leidenden Menschen in Afghanistan.Spenden-Stichwort: Erdbeben AfghanistanIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6108574