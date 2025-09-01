Frankfurt (www.fondscheck.de) - Marode Brücken, verstopfte Straßen, langsames Internet - die Infrastruktur vieler Länder steht vor großen Herausforderungen, so die Deka-Gruppe in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem neuen Themenfonds Deka-Infrastruktur Aktien (ISIN LU3077014135/ WKN A411WU) können Anlegende weltweit in Unternehmen investieren, die den Ausbau und Betrieb von Infrastruktur vorantreiben. Der Fonds ist ab sofort in den Sparkassen, online über das DekaBank-Depot oder über den S Broker erhältlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
