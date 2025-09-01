Hamburg (ots) -Hendrik Lünenborg hat zum 1. September 2025 seine Arbeit als neuer Intendant des NDR im Landesfunkhaus Schwerin mit einem Redaktionsgespräch begonnen. Der Rundfunkrat des NDR hatte Hendrik Lünenborg im Mai 2025 als Intendant der Vier-Länder-Anstalt für fünf Jahre gewählt.Hendrik Lünenborg, Intendant NDR:"Der direkte Austausch mit den Menschen in Norddeutschland und auch mit den Mitarbeitenden des NDR ist mir besonders wichtig. Dafür war der Start heute Morgen in Mecklenburg-Vorpommern genau das Richtige. Ich werde nicht nur in den nächsten Wochen, sondern in den nächsten Jahren viel im Sendegebiet unterwegs sein. Die erste und wichtigste Amtshandlung: Zuhören."Hendrik Lünenborg hat die Leitung von Joachim Knuth übernommen, der das Amt nach fünf Jahren und acht Monaten zum 31. August 2025 abgegeben hat. Knuth hatte den Aufsichtsgremien im vergangenen Jahr angeboten, seine Amtszeit um einige Monate zu verkürzen und bereits Ende August 2025 in den Ruhestand zu wechseln. Damit hat er den Weg dafür frei gemacht, dass sein Nachfolger Hendrik Lünenborg rechtzeitig die Prozesse der strategischen Finanzplanung aufnehmen und den NDR in die Zukunft führen kann.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6108645