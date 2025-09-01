EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.09.2025 / 16:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

1. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 26. August 2025 bis einschließlich 29. August 2025 wurden insgesamt 653.279 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 26.08.2025 91.041 39,1852 3.567.459,79 Xetra 26.08.2025 83.135 39,1662 3.256.082,04 CBOE Europe (CEUX) 26.08.2025 20.226 39,1772 792.398,05 Turquoise Europe (TQEX) 26.08.2025 15.930 39,1262 623.280,37 Aquis Europe (AQEU) 27.08.2025 57.794 39,2435 2.268.038,84 Xetra 27.08.2025 50.157 39,2569 1.969.008,33 CBOE Europe (CEUX) 27.08.2025 9.943 39,2152 389.916,73 Turquoise Europe (TQEX) 27.08.2025 4.994 39,2844 196.186,29 Aquis Europe (AQEU) 28.08.2025 91.376 39,1587 3.578.165,37 Xetra 28.08.2025 72.678 39,1516 2.845.459,98 CBOE Europe (CEUX) 28.08.2025 13.844 39,1430 541.895,69 Turquoise Europe (TQEX) 28.08.2025 9.963 39,1290 389.842,23 Aquis Europe (AQEU) 29.08.2025 68.956 38,9422 2.685.298,34 Xetra 29.08.2025 44.300 38,9370 1.724.909,10 CBOE Europe (CEUX) 29.08.2025 12.676 38,9473 493.695,97 Turquoise Europe (TQEX) 29.08.2025 6.266 38,9376 243.983,00 Aquis Europe (AQEU)

Gesamt 653.279

39,1343 25.565.620,12



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 29. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.090.246 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

01.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

