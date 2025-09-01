Erfurt (ots) -Was haben Beethoven, Elvis, ein DJ und ganz viele Kürbisse gemeinsam? Sie alle sind Teil der diesjährigen Kürbisausstellung im egapark Erfurt und ab 6. September 2025 inmitten der Erfurter Traditionsgartenschau zu bewundern. In diesem Jahr dreht sich bei der beliebten Ausstellung des vielfältigen Herbstgemüses alles um Musik.Vor dem Ausstellungsstart entstehen aus 50.000 Kürbissen in ca. einer Woche handwerklicher Arbeit elf beeindruckende Kürbisfiguren. Ein Großteil der vielgestaltigen und verschiedenfarbigen Kürbisse wird gebohrt und mit einem Kabelbinder versehen. Das ist notwendig, um die Kürbisse an den Holzgestellen zu befestigen, die Grundlage jeder Kürbisfigur sind. Ob Elvis oder ein Grammophon - sie alle basieren auf einem stabilen Holzgestell, an das die Kürbisse kunstvoll drapiert werden. Wie viele Kürbisse für welche Figur gebraucht werden, das wissen die Schöpfer der fantasievollen Schau von der Schweizer Juckerfarm. Ein großer Teil des Herbstgemüses kommt für die egapark-Ausstellung aus der Region um Erfurt. Mit ca. 800 Sorten steht der Kürbis als Symbol für die Vielseitigkeit und Launenhaftigkeit der Natur. Das unterstreicht er als Grundlage leckerer Gerichte und kreativer Kunstwerke gleichermaßen.Von bunt gestalteten Instrumenten bis hin zu historischen Musikgrößen - jede Kreation der Kürbisausstellung erzählt ihre eigene Geschichte. An jeder Figur erwartet die Besucher ein QR-Code hinter dem sich spannende Informationen zur jeweiligen Kürbisfigur verbergen. Eingesprochen wurden die Texte von Erfurter Schülern der Grundschule am Steigerwald und der Moritzschule auf Initiative des Amtes für Bildung der Landeshauptstadt Erfurt. Natürlich kommt auch der jeweilige Sound nicht zu kurz, sodass es bei dem kurzweiligen Rundgang von Klassik bis Pop was "auf die Ohren" gibt.Jetzt ist Zeit für den spätsommerlichen Blütenrausch!Der Spätsommer im egapark ist nicht nur die Zeit der Kürbisse, sondern der opulenten Staudenblüte an der Wasserachse und des Blühfeuerwerks der mehr als 200 Dahliensorten. Die beliebten Gartenblumen entfalten ihre vielgestaltigen und farbenprächtigen Blüten. Pompon-, Hirschgeweih- oder Seerosendahlien, die Sortenvielfalt kennt keine Grenzen. Das Blütenfeuerwerk setzt sich bis in den Herbst hinein fort. Ein wahres El Dorado für Liebhaber der exotischen Blühschönheiten. "Jetzt ist die schönste Zeit für den egapark-Besuch für alle Gartenfans", sagt die neue Geschäftsführerin des egaparks Bettina Franke. "Europas größtes ornamental bepflanztes Blumenbeet, die Dahlien, unsere Fuchsien- und Pelargonienschauen - alles ist jetzt opulent, farbenfroh und in schönes Licht getaucht. September und Oktober sind perfekt für unsere Gartenschau."Spartipps für FamilienNeben der Kürbisausstellung warten der größte Spielplatz Thüringens, die preisgekrönte Ausstellung des Deutschen Gartenbaumuseums, Erfurts höchster Aussichtsturm und viele andere Anziehungspunkte im egapark auf die Besucher. Auf keinen Fall verpassen sollte man das einzigartige Wüsten- und Urwaldhaus Danakil. Hier geht es inmitten von Kakteen, tropischen Pflanzen, Schmetterlingen, Blattschneiderameisen & Co. auf Entdeckungstour in fremde Welten.In den zwei bevorstehenden Familienwochen vom 16. bis 21. September und vom 14. bis 19. Oktober können Familien ordentlich sparen. Dann ist der egapark-Besuch nicht nur besonders schön, sondern auch besonders günstig. In beiden Wochen locken 20 Prozent Rabatt auf die Familientageskarten!Veranstaltungstipp: Das KürbisErnteFestFreitag, 31.10.2025 von 14 bis 18.30 UhrAuch die schönste Kürbisausstellung geht mit den kühlen Tagen des Herbstes zu Ende. Und weil die bunten fantasievollen Figuren den Besuchern so viel Freude bereiten, verabschieden wir uns mit einem großen KürbisErntefest bis zum nächsten Jahr, wenn die Kürbisse wieder die Hauptdarsteller sind.Zum fröhlich-bunten Abschiedsfest am 31. Oktober von 14:00 bis 18:30 Uhr dreht sich alles um den Kürbis: Wie schnitzt man einen Kürbis? Wer ist der beste Freund vom Grüffelo? Und welche Hexe wohnt im Wissenswald?All das erfährt man beim KürbisErnteFest im egapark. Zum großen Finale der Kürbisausstellung geht es dem orangefarbenen Gemüse an den Kragen. Die riesigen Kürbisfiguren werden ab 14 Uhr abgeerntet. Jeder Besucher kann sich sein Lieblingsstück mit nach Hause nehmen. Begleitet wird der Nachmittag von einem kurzweiligen Familienprogramm mit Lampionumzug, Musik, Theater und einer tollen Feuershow.Pressekontakt:Pressestelle egapark Erfurt/SWE Stadtwerke Erfurt GmbHChristine KarpeTel. 0361 5641126Mail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6108669