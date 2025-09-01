DJ Deutsche Bank will indisches Retail-Geschäft verkaufen - Agentur
DOW JONES--Die Deutsche Bank will einem Agenturbericht zufolge ihr Retail-Geschäft in Indien verkaufen. Die Bank habe um Angebote von Banken gebeten, die in dem Land tätig sind, berichtet Reuters. Die Bank wolle das gesamte Geschäft verkaufen, das 17 Filialen umfasse. Die Deutsche Bank lehnte auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab.
