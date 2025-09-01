© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP PhotoHistorisch gilt der September als schwächster Börsenmonat. US-Arbeitsmarktdaten, Inflation und Zinspolitik könnten jetzt zum Gamechanger werden.Die Rallye an den US-Börsen steht auf dem Prüfstand. Nach vier Monaten Kursgewinnen und neuen Rekordständen beim S&P 500 und Nasdaq richtet sich der Blick nun auf eine Reihe von Marktdaten, die über die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung entscheiden könnten. Innerhalb von 14 Handelstagen stehen der US-Arbeitsmarktbericht, neue Inflationsdaten und die Zinsentscheidung der Federal Reserve an. Fed-Chef Jerome Powell hatte in Jackson Hole signalisiert, dass Zinssenkungen möglich seien, falls die Schwäche am Arbeitsmarkt schwerer wiege als die …Den vollständigen Artikel lesen ...
