Alibabas Marktkapitalisierung steigt um 50 Milliarden USD nach Meldung der Quartalsergebnisse

Das chinesische E-Commerce Unternehmen überraschte mit starkem KI- und Cloud-Umsatz



Das E-Commerce Unternehmen konnte eine dreistellige Umsatzsteigerung bei KI bezogenen Produkten sowie einen 26 Prozent Anstieg im Cloud-Geschäft vorweisen. Daraufhin sprang die Aktie am Montagmorgen in Hongkong um fast 15 Prozent an. Das ist der größte Intraday-Anstieg seit November 2022. Das Ergebnis von Alibaba hat auch andere Aktien wie Baidu und Tencent beflügelt. Der Fortschritt von Alibaba beim Thema Künstliche Intelligenz könnte auch der Grund für die Überperformance der Aktie gegenüber Konkurrenten wie JD.com oder Meituan sein.



Alibaba investiert gleichzeitig massiv in künstliche Intelligenz und entwickelt Large Language Models, um dem Wettbewerb standzuhalten.



Laut dem Wall Street Journal soll Alibaba derzeit an einem eigenen KI-Chip arbeiten. Damit könnte das Unternehmen versuchen, die Lücke zu füllen, die auf dem chinesischen Markt durch die Exportbeschränkungen von NVIDIA Chips entstanden ist.









