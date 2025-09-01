Bei der Heidelberger Druck-Aktie ist starke Kursanstieg Ende Juli auf rund 2,60 € in der Spitze wieder verflogen. Aktuell steht sie bei rund 2 €. Was ist hier weiterhin zu erwarten? Phantasie verpufft Der Kurs wurde bis Mitte Juli wesentlich von den Wirtschaftsdaten getrieben. Als dann die Meldung über eine Zusammenarbeit mit Vincorion kam, sprang die Aktie auf rund 2,60 €. Vincorion baut Stromerzeugungsaggregate von 20 bis 200 kW für die Bundeswehr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
