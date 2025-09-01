Nantong, China (ots/PRNewswire) -RAINBOWCO (SZ002483), ein weltweit führender Hersteller von High-End-Ausrüstung, gab bekannt, dass mit Wirkung vom 1. September 2025 die an seinem Standort in Taicang, China, hergestellte Hafencontainerausrüstung von der gemeinsamen Marke GENMA-KALMAR auf die einheitliche Konzernmarke "GENMA" umgestellt wird. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, den globalen Einfluss der Marke GENMA zu stärken und markiert eine neue Phase in RAINBOWCOs globaler Expansion im Bereich der Herstellung von High-End-Geräten.Nach dem Upgrade wird sich das Produktmarkenportfolio von RAINBOWCO auf zwei Kernmarken konzentrieren: "GENMA" und "KOCH". RAINBOWCO wurde 2003 gegründet und betreibt weltweit fünf Produktionsstandorte mit über 3.600 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024. Die Hafencontainerausrüstung wird von Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd. (RIC) hergestellt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von RAINBOWCO, mit Sitz in Taicang, China.Seit der Aufnahme einer strategischen Partnerschaft mit dem globalen Ausrüstungsriesen Cargotec im Jahr 2004 hat RAINBOWCO im Bereich der Hafenausrüstung stetig Fortschritte gemacht:- 2012: Gründung eines Joint Ventures mit Cargotec in Taicang, das im Rahmen einer Zwei-Marken-Strategie Konstruktion, Fertigung und globale Dienstleistungen für schwere Hafenkräne von Kalmar übernimmt: KALMAR und GENMA.- 2020: Das Joint Venture schloss eine strategische Umstrukturierung ab und wurde in RIC umbenannt, wodurch der Betrieb optimiert und die Lokalisierung vertieft wurde.- 2022: RIC erwarb die weltweiten geistigen Eigentumsrechte für schwere Hafenkrane von Kalmar und führte die gemeinsame Marke GENMA-KALMAR ein, um die technologischen Stärken zu bündeln und in die globalen High-End-Märkte zu expandieren.- 2025: Die Markenstrategie wird aufgewertet, um GENMA als Kernmarke für Containerhafenmaschinen zu etablieren und ein neues Kapitel im globalen High-End-Ausrüstungsbau aufzuschlagen.Herr Martin Wu, CEO von RAINBOWCO, erklärte: "RAINBOWCO engagiert sich weiterhin im Bereich der High-End-Ausrüstung. Dieses Rebranding ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Strategie. Wir werden unsere globale Produktionspräsenz weiter ausbauen und unsere lokalen Servicenetzwerke vertiefen, um unseren Kunden weltweit effiziente und intelligente Lösungen anbieten zu können."Globale Partner sind herzlich eingeladen, die neuesten technologischen Innovationen von GENMA zu erleben:- TOC Afrika 2025: 17.-18. September, Marokko (Stand: GENMA SOLUTIONS_B10)- TOC Amerika 2025: 21.-23. Oktober, Panama (Stand: GENMA SOLUTIONS_E6)- TOC Asien 2025: 25.-26. November, Singapur (Stand: GENMA SOLUTIONS_C10)Weitere Informationen: https://www.genmasolutions.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761586/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2761590/RAINBOWCO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rainbowcos-marke-fur-hafencontainerausrustung-wird-strategisch-aufgerustet-um-die-globale-wettbewerbsfahigkeit-in-der-high-end-produktion-zu-starken-302543120.htmlPressekontakt:Ken Wang,Marketing Manager | Sales Center,MB:+86-17317684393,Email:ken.wang@genmasolutions.comOriginal-Content von: RAINBOWCO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179996/6108714